  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» в 13-й раз вышел в полуфинал английских кубков при Гвардиоле – это рекорд. «Горожане» до сих пор выигрывали Кубок лиги, если доходили до 1/2 финала
0

«Ман Сити» в 13-й раз вышел в полуфинал английских кубков при Гвардиоле – это рекорд. «Горожане» до сих пор выигрывали Кубок лиги, если доходили до 1/2 финала

«Манчестер Сити» в 13-й раз вышел в полуфинал английских кубков.

«Манчестер Сити» установил рекорд в рамках английских кубков.

Манкунианцы обыграли «Брентфорд» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

С момента прихода тренера Пепа Гвардиолы в 2016 году «горожане» уже в 13-й раз вышли в полуфинал национальных кубков – больше, чем любая другая команда.

Ранее «Сити» участвовал в полуфиналах Кубка английской лиги в сезонах-2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/21. В Кубке Англии команда проходила в полуфинал в сезонах-2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 и 2024/15.

Отмечается, что каждый раз, когда под руководством испанца клуб доходил до полуфинала Кубка английской лиги, он выигрывали этот турнир. В Кубке Англии в этом случае до сих пор было всего две победы.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...945 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoКубок английской лиги
logoКубок Англии
рекорды
logoБрентфорд
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» победил в 6-м матче подряд. Команда Гвардиолы вышла в полуфинал Кубка английской лиги
27 минут назад
Главные новости
Мбаппе забил 65 голов за «Реал» и Францию в 2025 году
1 минуту назад
«Талавера» – «Реал». 1:3 – Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Энрике о том, станет ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ» после игры с «Фламенго»: «Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Мы должны наслаждаться моментом»
8 минут назад
«ПСЖ» выиграл 57-й трофей в своей истории – Межконтинентальный кубок. 39 завоеваны после покупки клуба катарцами в 2011-м. У парижан 50 побед в 2025-м – клубный рекорд
10 минут назад
Аль-Хелайфи о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это было великолепно, у нас два вратаря топ-уровня. «ПСЖ» начал год с завоевания трофея и заканчивает еще одним титулом»
19 минут назад
«Что за вечер🔥❤️». Сафонов выложил фото с Межконтинентальным кубком и наградой игроку матча в финале, а также кадр с вратарями «ПСЖ» – Шевалье и Марином
26 минут назадФото
Мбаппе осталось 2 гола до рекорда Роналду в «Реале» за календарный год – француз забил «Талавере», у него 57 мячей. У «Мадрида» еще одна игра в 2025-м
30 минут назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» победил «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
32 минуты назадLive
Сафонов – первый вратарь в истории, отразивший 4 пенальти подряд в матче турнира ФИФА. Голкипера «ПСЖ» поздравил РФС: «Браво, Матвей 👏»
37 минут назад
Пенальти в пользу «Реала» в матче с «Талаверой» назначен ошибочно, считает экс-арбитр Фернандес: «Морено держал руку близко к телу»
40 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Буффон поздравил Сафонова после финала с «Фламенго»: «Я очень рад за Матвея, он талантливый вратарь. Отлично!»
17 минут назад
«Ман Сити» победил в 6-м матче подряд. Команда Гвардиолы вышла в полуфинал Кубка английской лиги
27 минут назад
«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» – 2:0. Забили Шерки и Савиньо
31 минуту назад
У Мбаппе 31 (27+4) очко в 23 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Талавере» с пенальти
50 минут назад
«Краснодар» о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это вообще законно 😱? Поздравляем выпускника нашей академии с 6-м трофеем с «ПСЖ». Мотя – мощь! 💪»
сегодня, 20:47
Флик хотел поставить Шченсного на матч с «Гвадалахарой». Польский вратарь попросил дать шанс тер Стегену на встрече за несколько часов до матча «Барсы»
сегодня, 20:42
Хименес пропустит 1,5-2 месяца. Форвард «Милана» перенесет операцию из-за проблем с голеностопом
сегодня, 20:33
Аршавин сыграл против сына Арсения, который выступает за «Спартак»: «Победа родителей 🤫»
сегодня, 20:19Фото
«Атлетико» благодаря дублю Гризманна обыграл «Атлетико Балеарес» – 3:2
сегодня, 19:53
Итурральде не согласен со словами Алонсо про дело Негрейры: «Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия. Дело уже в суде, мы должны уважать правовую систему»
сегодня, 19:45