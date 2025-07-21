Жена Иско о словах Чичарито про женщин: «Он не выражает свое мнение, а увековечивает гнилой, жестокий и системный мачизм. ФИФА должна его наказать»

Жена Иско отреагировала на слова Чичарито о женщинах.

«Если бы я сказала тебе, чем тебе следует заниматься, приятель…

Я понимаю, что ФИФА уже принимает меры в ответ на подобные тревожные заявления. Ведь они не только подрывают ценности равенства и уважения, которые отстаивает международный футбол, но и представляют собой опасный шаг назад – и это в эпоху, когда спорт должен быть примером, а не позором.

Когда игрок с мировым именем предлагает женщинам «заниматься домом» и объясняет наши трудности «искоренением мужественности», он не выражает свое мнение – он увековечивает гнилой, жестокий и системный мачизм. И ФИФА должна его наказать. Решительно. Четко.

Потому что истинная приверженность равенству проявляется не в надписях на баннерах и не в рекламных роликах – она проявляется в решениях, санкциях и ограничениях. И этот случай требует именно этого», – написала актриса Сара Саламо.

Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»

Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»