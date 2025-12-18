Лунин был капитаном «Реала» в матче с «Талаверой». Украинец отразил 3 удара в створ, в том числе с близкой дистанции на 93-й минуте

Андрей Лунин был капитаном «Реала» в кубковом матче.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел с капитанской повязкой на матч с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).

Это была вторая игра украинского футболиста за мадридский клуб в текущем сезоне – ранее он принял участие в матче против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов (4:3).

В сегодняшнем матче Лунин отразил три удара в створ ворот, в том числе на 93-й минуте – Исайя бил с близкого расстояния.

Отметим, что во втором тайме, когда на замену вышел Родриго, Андрей отдал повязку бразильцу.