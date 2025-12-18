Лунин был капитаном «Реала» в матче с «Талаверой». Украинец отразил 3 удара в створ, в том числе с близкой дистанции на 93-й минуте
Андрей Лунин был капитаном «Реала» в кубковом матче.
Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел с капитанской повязкой на матч с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).
Это была вторая игра украинского футболиста за мадридский клуб в текущем сезоне – ранее он принял участие в матче против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов (4:3).
В сегодняшнем матче Лунин отразил три удара в створ ворот, в том числе на 93-й минуте – Исайя бил с близкого расстояния.
Отметим, что во втором тайме, когда на замену вышел Родриго, Андрей отдал повязку бразильцу.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...3150 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости