Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»

Хавьер Эрнандес высказался об отношениях мужчин и женщин.

«Женщины, вы терпите неудачу, вы искореняете мужественность, делая общество сверхчувствительным. Воплощайте свою женскую энергию, заботясь, принимая, приумножая, убирая, поддерживая порядок в доме, который является самым ценным местом для нас, мужчин.

Не бойтесь быть женщинами, позволяйте себе быть ведомыми мужчинами, чье единственное желание – это видеть вас счастливыми, потому что без вас мы не представляем себе рай. Нести ответственность за свою энергию – это тоже способ любить себя.

Мужчины, мы терпим неудачу из-за отсутствия обязательств, ставим нашего партнера на последнее место, молчим и не расставляем приоритеты в привычках, чтобы стать достойными восхищения. Я понимаю, что мы боимся по-настоящему говорить и выражать свои чувства, потому что мужественность пытаются искоренить, потому что в определенных случаях в прошлом подавлялась женская энергия.

Но многие из нас здесь испытывают желание любить, заботиться, уважать и обеспечивать вас, но вы [женщины] должны научиться принимать и уважать мужественность. Иногда правда может причинять боль в моменте, но она заставляет нас расти. Давайте примем правду и изменимся настолько, чтобы создать человечество, к которому мы всегда стремились», – сказал нападающий «Гвадалахары».

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