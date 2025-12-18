«ПСЖ» выиграл 57-й трофей в своей истории – Межконтинентальный кубок. 39 завоеваны после покупки клуба катарцами в 2011-м. У парижан 50 побед в 2025-м – клубный рекорд
«ПСЖ» выиграл очередной трофей при катарских владельцах.
«ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, обыграв в финале турнира «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
Этот трофей – 57-й по счету для парижского клуба, причем 39 из них завоеваны с момента приобретения клуба инвесторами из Катара в 2011 году.
В 2025-м «ПСЖ» установил клубный рекорд, выиграв 50 матчей за год.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «ПСЖ»
