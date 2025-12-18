  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» выиграл 57-й трофей в своей истории – Межконтинентальный кубок. 39 завоеваны после покупки клуба катарцами в 2011-м. У парижан 50 побед в 2025-м – клубный рекорд
0

«ПСЖ» выиграл 57-й трофей в своей истории – Межконтинентальный кубок. 39 завоеваны после покупки клуба катарцами в 2011-м. У парижан 50 побед в 2025-м – клубный рекорд

«ПСЖ» выиграл очередной трофей при катарских владельцах.

«ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, обыграв в финале турнира «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). 

Этот трофей – 57-й по счету для парижского клуба, причем 39 из них завоеваны с момента приобретения клуба инвесторами из Катара в 2011 году. 

В 2025-м «ПСЖ» установил клубный рекорд, выиграв 50 матчей за год. 

Что делать с Хаби Алонсо?39754 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «ПСЖ»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
рекорды
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Буффон поздравил Сафонова после финала с «Фламенго»: «Я очень рад за Матвея, он талантливый вратарь. Отлично!»
8 минут назад
Аль-Хелайфи о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это было великолепно, у нас два вратаря топ-уровня. «ПСЖ» начал год с завоевания трофея и заканчивает еще одним титулом»
10 минут назад
«Что за вечер🔥❤️». Сафонов выложил фото с Межконтинентальным кубком и наградой игроку матча в финале, а также кадр с вратарями «ПСЖ» – Шевалье и Марином
17 минут назадФото
Главные новости
Энрике о том, станет ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ» после игры с «Фламенго»: «Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Мы должны наслаждаться моментом»
через 0
«Талавера» – «Реал». 1:2 – Мбаппе забил с пенальти, Фаррандо – в свои ворота, Арройо отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Аль-Хелайфи о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это было великолепно, у нас два вратаря топ-уровня. «ПСЖ» начал год с завоевания трофея и заканчивает еще одним титулом»
10 минут назад
«Что за вечер🔥❤️». Сафонов выложил фото с Межконтинентальным кубком и наградой игроку матча в финале, а также кадр с вратарями «ПСЖ» – Шевалье и Марином
17 минут назадФото
Мбаппе осталось 2 гола до рекорда Роналду в «Реале» за календарный год – француз забил «Талавере», у него 57 мячей. У «Мадрида» еще одна игра в 2025-м
21 минуту назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» победил «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
23 минуты назадLive
Сафонов – первый вратарь в истории, отразивший 4 пенальти подряд в матче турнира ФИФА. Голкипера «ПСЖ» поздравил РФС: «Браво, Матвей 👏»
28 минут назад
Пенальти в пользу «Реала» в матче с «Талаверой» назначен ошибочно, считает экс-арбитр Фернандес: «Морено держал руку близко к телу»
31 минуту назадФото
Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Фламенго» – лучшую оценку в «ПСЖ». Вратарь парижан отразил 4 пенальти в серии
47 минут назад
Сафонов сильно выдвинулся с ленточки при ударе Педро в серии пенальти. ВАР проверил эпизод и решил, что вратарь «ПСЖ» не нарушил правила
49 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Буффон поздравил Сафонова после финала с «Фламенго»: «Я очень рад за Матвея, он талантливый вратарь. Отлично!»
8 минут назад
«Ман Сити» победил в 6-м матче подряд. Команда Гвардиолы вышла в полуфинал Кубка английской лиги
18 минут назад
«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» – 2:0. Забили Шерки и Савиньо
22 минуты назад
У Мбаппе 31 (27+4) очко в 23 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Талавере» с пенальти
41 минуту назад
«Краснодар» о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это вообще законно 😱? Поздравляем выпускника нашей академии с 6-м трофеем с «ПСЖ». Мотя – мощь! 💪»
57 минут назад
Флик хотел поставить Шченсного на матч с «Гвадалахарой». Польский вратарь попросил дать шанс тер Стегену на встрече за несколько часов до матча «Барсы»
сегодня, 20:42
Хименес пропустит 1,5-2 месяца. Форвард «Милана» перенесет операцию из-за проблем с голеностопом
сегодня, 20:33
Аршавин сыграл против сына Арсения, который выступает за «Спартак»: «Победа родителей 🤫»
сегодня, 20:19Фото
«Атлетико» благодаря дублю Гризманна обыграл «Атлетико Балеарес» – 3:2
сегодня, 19:53
Итурральде не согласен со словами Алонсо про дело Негрейры: «Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия. Дело уже в суде, мы должны уважать правовую систему»
сегодня, 19:45