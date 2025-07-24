Президент Мексики Шейнбаум о словах Чичарито: «Я мать, бабушка, домохозяйка и Верховный главнокомандующий – женщины могут быть кем угодно. Ему еще многому предстоит научиться»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум осудила высказывания Чичарито о женщинах.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий за мексиканскую «Гвадалахару», выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсетях.

Глава государства назвала идеи бывшего игрока национальной сборной «крайне сексистскими», сообщает ESPN.

«Чичарито – очень хороший футболист. Но что касается его взглядов на женщин... Ему еще многому предстоит научиться.

Я мать, я бабушка, я домохозяйка. Но я также Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Женщины могут быть кем угодно», – сказала Шейнбаум на пресс-конференции в среду.

Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»

Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»

В мексиканской лиге не уверены, что Чичарито накажут за слова про женщин. «Гвадалахара» обсудила с форвардом его заявления