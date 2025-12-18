«У «Барсы» ложь в острой стадии», «Вини, мы тебя любим», «Команда, помоги Алонсо». Фанаты «Реала» оставили послания у клубной базы
Болельщики «Реала» посвятили баннеры вингеру Винисиусу Жуниору, главному тренеру Хаби Алонсо и «Барселоне».
В среду днем у базы «Мадрида» в Вальдебебасе фанаты оставили послания команде перед матчем 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой» (3:2).
«Вини, ты великолепен, мы тебя любим. Не забывайте эти моменты», – гласил один баннер, с размещенными на них фотографиями бразильца. «Команда, помоги Хаби», – говорилось в другом тексте.
Третий баннер касался каталонского клуба: «У «Барселоны» ложь в острой стадии».
В оригинале использовано слово mentiritis – неологизм, напоминающий диагноз и созданный по примеру того, что использовал президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, говоря о «Реале» и активности клуба в деле «Негрейры»: «У них острый барселонит, непреодолимая одержимость «Барсой».
Изображения: x.com/MelchorRuizCope
