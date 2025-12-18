«Селтик» проиграл 4 матча подряд впервые с 1978 года. Команда уступила «Данди» (1:2) в лиге Шотландии

«Селтик» проиграл четвертый матч подряд.

«Селтик» уступил «Данди Юнайтед » (1:2) на выезде в матче 11-го тура чемпионата Шотландии.

Клуб из Глазго потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах впервые с января 1978 года.

Все четыре раза команда уступила после назначения Вильфрида Нанси на пост главного тренера.

До этого «Селтик» проиграл «Хартсу» (1:2) в чемпионате, «Роме» (0:3) в Лиге Европы и «Сент-Миррену» (1:2) в Кубке лиги Шотландии.

Сейчас «Селтик» идет вторым в таблице чемпионата, набрав 32 очка в 16 матчах.