«Серик Беледиеспор» Юрана подписал россиян Гоцука, Тихого и Берковского («Чемпионат»)

«Серик Беледиеспор» подписал троих российских игроков.

Ранее клуб из второй по силе турецкой лиги возглавил российский тренер Сергей Юран .

Защитники Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий , а также полузащитник Илья Берковский присоединились к команде, сообщает «Чемпионат».

Утверждалось, что все три футболиста подпишут контракты, рассчитанные на два года.

Гоцук ранее выступал за «Пари НН », Тихий покинул армянский «Урарту », а последней командой Берковского были подмосковные «Химки».

Юран об игроках «Серик Беледиеспор»: «По выражению лиц было ясно, что они уже ознакомились с моей биографией. Интернет есть у всех»

Юран о назначении в «Беледиеспор»: «Открою российским тренерам дорогу в Турцию, надеюсь. Рахимов сказал: «Жаль, что ты не в РПЛ будешь работать»