«Серик Беледиеспор» Юрана подписал россиян Гоцука, Тихого и Берковского («Чемпионат»)
«Серик Беледиеспор» подписал троих российских игроков.
Ранее клуб из второй по силе турецкой лиги возглавил российский тренер Сергей Юран.
Защитники Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Берковский присоединились к команде, сообщает «Чемпионат».
Утверждалось, что все три футболиста подпишут контракты, рассчитанные на два года.
Гоцук ранее выступал за «Пари НН», Тихий покинул армянский «Урарту», а последней командой Берковского были подмосковные «Химки».
Юран об игроках «Серик Беледиеспор»: «По выражению лиц было ясно, что они уже ознакомились с моей биографией. Интернет есть у всех»
Юран о назначении в «Беледиеспор»: «Открою российским тренерам дорогу в Турцию, надеюсь. Рахимов сказал: «Жаль, что ты не в РПЛ будешь работать»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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