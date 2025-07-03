Юран о назначении в «Беледиеспор»: «Открою российским тренерам дорогу в Турцию, надеюсь. Рахимов сказал: «Жаль, что ты не в РПЛ будешь работать»

Сергей Юран высказался о своем назначении на пост тренера «Серик Беледиеспор».

- Долго думали над предложением «Серика»?

— Я всегда говорил, что мне было бы интересно поработать за рубежом. «Серик Беледиеспор — интересный проект. Сейчас нужно закрепиться в Первой лиге. А в следующем сезоне будет стоять задача по выходу в Суперлигу. Это меня подкупило, понравилось. Очень полезный тренерский опыт. Уже убедился в том, что сделал правильный выбор. Здесь очень хороший уровень турнира.

— А в России за последний год были предложения?

— Конкретики от клубов РПЛ не было. Только разговоры. Поступали предложения из ФНЛ, но российскую Первую лигу я уже прошел. Причем выигрывал ее. Теперь на очереди — первая турецкая лига. Но будет непросто.

В любом случае это очередной вызов в моей карьере. Такое я люблю. Поборемся. Хотелось чего-то нового. А тут сразу появился столь интересный вариант. Амбициозный проект. Это мне по душе.

— Кто из российских коллег вам позвонил, написал после назначения?

— Много получил поздравлений. Рашид Рахимов из «Рубина» мне сразу же набрал. Поговорили с ним. Он восточный человек, дал мне ценные советы. Сказал: «Жаль, что ты не в российской премьер-лиге будешь работать» — и пожелал удачи в Турции.

Что ж, я готов к этому вызову. Надеюсь, открою нашим, российским, тренерам дорогу в Турцию, – сказал Юран.