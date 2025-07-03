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Юран об игроках «Серик Беледиеспор»: «По выражению лиц было ясно, что они уже ознакомились с моей биографией. Интернет есть у всех»

Сергей Юран рассказал о реакции игроков «Серик Беледиеспор» на его назначение тренером.

— Ветераны команды знают про ваше игроцкое прошлое, про то, что выступали в «Бенфике», «Порту», «Бохуме», в сборной России?

— Интернет сейчас есть у всех. Футболисты, думаю, изучили, кто я и где выступал, где работал. Во всяком случае, судя по нашему с ними общению, они понимают, кто сейчас их тренирует. На собрании руководство клуба меня представило, подробно рассказало о моем футбольном пути. По выражению лиц подопечных было ясно, что они уже ознакомились с моей биографией.

— Какая стоит задача на сезон?

— От руководителей клуба, турок (спортивного директора и президента), была поставлена задача — скомплектовать команду и сохранить ее в первом дивизионе. Вот здесь я хотел бы пояснить. А то в интернете пишут, что я возглавил клуб второй лиги. Это не так. «Серик Беледиеспор» вышел именно в первый турецкий дивизион. Это аналог нашей ФНЛ. Во вторую лигу я бы не поехал, какие бы условия мне ни предлагали.

— Почему контракт рассчитан на год?

— Это моя инициатива. Турецкая сторона предлагала соглашение на два сезона. Я ответил: «Давайте пока подпишем на год. Я познакомлюсь с турецким футболом, а вы — с моей работой. А дальше уже будет видно». Все нормально. Контракт всегда можно и переподписать, – сказал Юран.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Д2 Турция
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