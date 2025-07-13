Перерыв финала КЧМ длился 24 минуты из-за выступления Coldplay, J Balvin, Doja Cat и Tems

Перерыв финала КЧМ длился дольше обычного.

«Челси» играет с «ПСЖ» в решающем матче турнира (3:0, второй тайм).

В перерыве состоялось музыкальное шоу Coldplay, J Balvin, Doja Cat и Tems и других. Музыканты исполнили попурри из разных песен в сопровождении танцоров, пока поле поливали из-за жары.

Перерыв в итоге продлился 24 минуты вместо стандартных пятнадцати.