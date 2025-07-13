У «ПСЖ» 2 удара в створ ворот «Челси», больше владения мячом и передач. «Синие» ведут 3:0 после 1-го тайма финала КЧМ

«Челси» превзошел «ПСЖ» по голам, но не по статистике в 1-м тайме финала КЧМ.

Команда Энцо Марески выиграла первый тайм чемпионата мира среди клубов у команды Луиса Энрике со счетом 3:0. На счету Коула Палмера дубль и ассист, также забил Жоао Педро.

В первой половине игры «Челси» нанес больше ударов – 5 против двух (в створ – 3:2). «Синие» получили 3 желтые карточки, парижане – ноль.

«ПСЖ» больше владел мячом – 57% на 33% (остальное время мяч был в борьбе) и сделал больше точных передач – 359 против 133.

Команды подали по одному угловому.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию финала КЧМ «Челси » – «ПСЖ ».