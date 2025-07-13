У «ПСЖ» 2 удара в створ ворот «Челси», больше владения мячом и передач. «Синие» ведут 3:0 после 1-го тайма финала КЧМ
«Челси» превзошел «ПСЖ» по голам, но не по статистике в 1-м тайме финала КЧМ.
Команда Энцо Марески выиграла первый тайм чемпионата мира среди клубов у команды Луиса Энрике со счетом 3:0. На счету Коула Палмера дубль и ассист, также забил Жоао Педро.
В первой половине игры «Челси» нанес больше ударов – 5 против двух (в створ – 3:2). «Синие» получили 3 желтые карточки, парижане – ноль.
«ПСЖ» больше владел мячом – 57% на 33% (остальное время мяч был в борьбе) и сделал больше точных передач – 359 против 133.
Команды подали по одному угловому.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию финала КЧМ «Челси» – «ПСЖ».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
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