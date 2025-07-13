«ПСЖ» не пропускал 3+ гола к перерыву в международных турнирах с 1997-го. Тогда уступали «Юве» 0:4 в Суперкубке УЕФА
«ПСЖ» приблизился к антирекорду по пропущенным мячам в международных турнирах.
Парижане уступают «Челси» со счетом 0:3 после первого тайма в финале клубного чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Парижский клуб не проигрывал к перерыву матча с разницей как минимум в 3 мяча в международных соревнованиях с 15 января 1997 года.
Тогда «ПСЖ» уступил «Ювентусу» в Суперкубке УЕФА (0:4 – 1-й тайм, 1:6 после 2-го тайма).
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Stats Foot
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