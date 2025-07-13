«ПСЖ» не пропускал 3+ гола к перерыву в международных турнирах с 1997-го. Тогда уступали «Юве» 0:4 в Суперкубке УЕФА

«ПСЖ» приблизился к антирекорду по пропущенным мячам в международных турнирах.

Парижане уступают «Челси » со счетом 0:3 после первого тайма в финале клубного чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Парижский клуб не проигрывал к перерыву матча с разницей как минимум в 3 мяча в международных соревнованиях с 15 января 1997 года.

Тогда «ПСЖ » уступил «Ювентусу» в Суперкубке УЕФА (0:4 – 1-й тайм, 1:6 после 2-го тайма).