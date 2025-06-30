«Милан» вряд ли подпишет Джаку из-за возраста и высокой зарплаты. Новое предложение «Валенсии» по Герре направят на этой неделе (GdS)
Ранее появилась информация, что «Байер» готов отпустить полузащитника за 8-10 млн евро.
По данным La Gazzetta dello Sport, на данный момент вероятность перехода Джаки в «Милан» невелика, что обусловлено возрастом игрока, его высокой зарплатой и расходами на трансфер – отмечается, что приоритетом клуба является подписание молодых игроков с перспективой роста. Кроме того, «Милан» уже договорился с Лукой Модричем, который должен присоединиться к команде после окончания выступления «Реала» на клубном чемпионате мира.
Также сообщается, что «Милан» продолжает переговоры с «Валенсией» по Хави Герре и планирует сделать новое предложение о трансфере 22-летнего полузащитника на этой неделе. Ранее «россонери» уже предлагали 16+4 млн евро, но испанский клуб отклонил запрос.