«Милан» вряд ли подпишет Джаку из-за возраста и высокой зарплаты. Новое предложение «Валенсии» по Герре направят на этой неделе (GdS)

Гранит Джака вряд ли перейдет в «Милан».

Ранее появилась информация , что «Байер » готов отпустить полузащитника за 8-10 млн евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, на данный момент вероятность перехода Джаки в «Милан » невелика, что обусловлено возрастом игрока, его высокой зарплатой и расходами на трансфер – отмечается, что приоритетом клуба является подписание молодых игроков с перспективой роста. Кроме того, «Милан» уже договорился с Лукой Модричем , который должен присоединиться к команде после окончания выступления «Реала » на клубном чемпионате мира.

Также сообщается, что «Милан» продолжает переговоры с «Валенсией» по Хави Герре и планирует сделать новое предложение о трансфере 22-летнего полузащитника на этой неделе. Ранее «россонери» уже предлагали 16+4 млн евро, но испанский клуб отклонил запрос.