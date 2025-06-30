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«Милан» вряд ли подпишет Джаку из-за возраста и высокой зарплаты. Новое предложение «Валенсии» по Герре направят на этой неделе (GdS)

Гранит Джака вряд ли перейдет в «Милан».

Ранее появилась информация, что «Байер» готов отпустить полузащитника за 8-10 млн евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, на данный момент вероятность перехода Джаки в «Милан» невелика, что обусловлено возрастом игрока, его высокой зарплатой и расходами на трансфер – отмечается, что приоритетом клуба является подписание молодых игроков с перспективой роста. Кроме того, «Милан» уже договорился с Лукой Модричем, который должен присоединиться к команде после окончания выступления «Реала» на клубном чемпионате мира.

Также сообщается, что «Милан» продолжает переговоры с «Валенсией» по Хави Герре и планирует сделать новое предложение о трансфере 22-летнего полузащитника на этой неделе. Ранее «россонери» уже предлагали 16+4 млн евро, но испанский клуб отклонил запрос.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
возможные трансферы
logoМилан
logoБайер
logoЛука Модрич
logoсерия А Италия
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoХави Герра Морено
logoГранит Джака
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