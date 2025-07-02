«Байер» показал домашнюю форму на сезон-2025/26 – черную со стилизованным красным крестом на груди

«Байер» представил домашнюю форму на сезон-2025/26.

«Яркий внешний вид и инновационный дизайн отражают новаторское партнерство: с официальной презентацией текущей домашней формы «Байер » и производитель спортивных товаров New Balance вместе вступают в новую эру.

Для первого в истории сотрудничества с немецким профессиональным клубом американская компания из Бостона разработала креативную интерпретацию клубных цветов «Леверкузена». Серия красных линий, состоящих из многочисленных изящных крестов, плавно переходит в черный фон. Вдохновленная всемирно известным крестом «Байера», футболка становится символом нового начала, не забывая при этом о своих исторических корнях.

Футболка изготовлена ​​из 100% переработанного полиэстера. Логотип «Байера» выделяется красной вышивкой на груди слева, в то время как логотип New Balance окрашен в красный цвет справа.

Домашняя майка дополняется черными шортами и носками, что придает форме сезона-2025/26 уверенный и современный силуэт», – говорится на сайте «Байера».

Фото: bayer04.de