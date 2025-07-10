Джака может перейти в «Юве» за 15 млн евро. Тудору нужен опытный игрок в полузащите (Sport Mediaset)
Опорник «Байера» Гранит Джака интересен «Ювентусу».
32-летний игрок сборной Швейцарии подходит тренеру туринцев Игору Тудору, который хочет укрепить среднюю линию опытным футболистом, сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, трансфер Джаки оценивается в 15 млн евро.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport Mediaset
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