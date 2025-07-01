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Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии

Александр Ляказетт перешел в саудовский «Неом».

Клуб вышел в высшую лигу Саудовской Аравии из первого дивизиона, в котором опередил ближайшего преследователя, «Аль-Нажму», на 14 очков.

34-летний форвард перешел в «Неом» из «Лиона», воспитанником которого является.

В общей сложности на счету Ляказетта 391 матч за французский клуб, 201 гол и 55 результативных передач. Он является вторым бомбардиром в истории «Лиона». 

Изображение: x.com/NEOMSportsClub

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Неома»
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