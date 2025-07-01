Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии
Александр Ляказетт перешел в саудовский «Неом».
Клуб вышел в высшую лигу Саудовской Аравии из первого дивизиона, в котором опередил ближайшего преследователя, «Аль-Нажму», на 14 очков.
34-летний форвард перешел в «Неом» из «Лиона», воспитанником которого является.
В общей сложности на счету Ляказетта 391 матч за французский клуб, 201 гол и 55 результативных передач. Он является вторым бомбардиром в истории «Лиона».
Изображение: x.com/NEOMSportsClub
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?6725 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Неома»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости