«Байер» готов отпустить Джаку в «Милан» за 8-10 млн евро (Джанлука Ди Марцио)
«Байер» готов отпустить Гранита Джаку в «Милан».
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, представители 32-летнего хавбека убедили немецкий клуб продать футболиста за 8-10 млн евро.
Отмечается, что кроме «Милана», Джакой интересуются и другие итальянские клубы.
В минувшем сезоне опорный полузащитник провел 50 матчей за «Байер», забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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