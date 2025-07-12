Генсек РФС о возможном визите Инфантино в Россию: «Позвать можно, но нужно так, чтобы он мог. Начнется все-таки с приезда Чеферина, думаю»

Генсек РФС высказался о возможном визите президента ФИФА в Россию.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

В мае этого года президент ФИФА Джанни Инфантино в беседе с президентом США Дональдом Трампом сказал: «Надеемся, наступит мир, и тогда они снова будут допущены ».

– Возможно ли позвать Инфантино в Россию?

– С Инфантино общались, но, думаю, что все начнется все-таки с приезда [президента УЕФА ] Чеферина , чем с приезда Инфантино. У Инфантино сейчас клубный чемпионат мира, большое мероприятие, он занят.

– Позвать его в Россию сейчас скорее невозможно?

– Позвать можно, но нужно звать так, чтобы он мог, – сказал Максим Митрофанов .