Генсек РФС о возможном визите Инфантино в Россию: «Позвать можно, но нужно так, чтобы он мог. Начнется все-таки с приезда Чеферина, думаю»
Генсек РФС высказался о возможном визите президента ФИФА в Россию.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
В мае этого года президент ФИФА Джанни Инфантино в беседе с президентом США Дональдом Трампом сказал: «Надеемся, наступит мир, и тогда они снова будут допущены».
– Возможно ли позвать Инфантино в Россию?
– С Инфантино общались, но, думаю, что все начнется все-таки с приезда [президента УЕФА] Чеферина, чем с приезда Инфантино. У Инфантино сейчас клубный чемпионат мира, большое мероприятие, он занят.
– Позвать его в Россию сейчас скорее невозможно?
– Позвать можно, но нужно звать так, чтобы он мог, – сказал Максим Митрофанов.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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