Генсек РФС о том, могут ли российские клубы вернуть в еврокубки в 2026-м: «По тенденции в коридорах ФИФА и УЕФА – кажется, да. Все уже готовы. Влияние политиков будет»
Генсек РФС высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
– Вы верите, что в следующем году нас могут вернуть в еврокубки?
– По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы.
Будет ли влияние политиков – да. Особенно, ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров, – сказал Максим Митрофанов.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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