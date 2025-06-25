Генсек РФС о том, могут ли российские клубы вернуть в еврокубки в 2026-м: «По тенденции в коридорах ФИФА и УЕФА – кажется, да. Все уже готовы. Влияние политиков будет»

Генсек РФС высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА .

– Вы верите, что в следующем году нас могут вернуть в еврокубки?

– По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы.

Будет ли влияние политиков – да. Особенно, ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров, – сказал Максим Митрофанов .