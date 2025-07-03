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Советник главы УЕФА Прядкин: «Руководство относится к России положительно: всесторонняя поддержка, все выплаты происходят. Другой разговор, что европейская политика влияет»

Сергей Прядкин заявил, что УЕФА положительно относится к России.

Экс-глава Мир РПЛ ныне занимает должность советника президента Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Все мои функции вы знаете, не буду повторяться – взаимодействие с европейской клубной Ассоциацией и европейскими лигами. Работается с самого начало нормально. Думаю, в футболе то руководство, которое относится к нам положительно.

На предвыборной конференции был [представитель УЕФА] Лакович, он все подробно рассказал. Это наши друзья. И в принципе всесторонняя поддержка. Другой разговор, что европейская политика влияет, а так все выплаты происходят. У нас никогда не поднимался вопрос о том, чтобы исключить РФС из членов УЕФА, никогда не рассматривали.

Почти каждый день общаемся с [главой УЕФА] Чеферином. Вопрос о прибытии Чеферина в Россию, наверное, лучше задать президенту РФС, кстати, Александр Валерьевич [Дюков] пользуется большим авторитетом, уважает все федерации. 

Думаю, при первой возможности Чеферин посетит все федерации. Относительно недавно он был в Казахстане», – сказал Прядкин.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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