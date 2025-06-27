Дюков о wild card для России на ЧМ-2026 после разговора Инфантино с Трампом: «Все возможно, должна быть добрая воля Джанни. Встреча дает надежду на то, какое решение может быть принято»
Александр Дюков еще надеется, что Россия сыграет на чемпионате мира.
– У вас остается надежда на wild card для России на ЧМ-2026?
– Все возможно, да. Но это должна быть воля Джанни Инфантино. Его добрая воля.
– Не так давно этот господин встретился с господином Трампом, и тот удивился, почему в ЧМ не смогут участвовать русские.
– Наверное, это дает надежду на то, какое решение может быть принято, – сказал президент РФС.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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