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Дюков о wild card для России на ЧМ-2026 после разговора Инфантино с Трампом: «Все возможно, должна быть добрая воля Джанни. Встреча дает надежду на то, какое решение может быть принято»

Александр Дюков еще надеется, что Россия сыграет на чемпионате мира.

– У вас остается надежда на wild card для России на ЧМ-2026?

– Все возможно, да. Но это должна быть воля Джанни Инфантино. Его добрая воля.

– Не так давно этот господин встретился с господином Трампом, и тот удивился, почему в ЧМ не смогут участвовать русские.

– Наверное, это дает надежду на то, какое решение может быть принято, – сказал президент РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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