Диас и Алиссон посетили панихиду по Жоте и его брату в Гондомаре. Игроки «Ливерпуля» не смогли приехать на похороны Диогу

Луис Диас и Алиссон посетили панихиду по Диогу Жоте.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии , а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Футболистов похоронили в их родном городе Гондомар.

Mundo Deportivo сообщает, что футболисты «Ливерпуля », которые не смогли приехать на похороны, посетили поминальную службу в Гондомаре, прошедшую на седьмой день после смерти Жоты и его брата.

Отмечается, что на панихиде присутствовали около ста человек, в том числе игроки «Пенафиэла », Диогу Кошта , Жозе Са , Рубен Невеш , Андре Орта , Жоау Мариу , президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса и футбольный агент Жорже Мендеш.