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Диас и Алиссон посетили панихиду по Жоте и его брату в Гондомаре. Игроки «Ливерпуля» не смогли приехать на похороны Диогу

Луис Диас и Алиссон посетили панихиду по Диогу Жоте.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Футболистов похоронили в их родном городе Гондомар.

Mundo Deportivo сообщает, что футболисты «Ливерпуля», которые не смогли приехать на похороны, посетили поминальную службу в Гондомаре, прошедшую на седьмой день после смерти Жоты и его брата.

Отмечается, что на панихиде присутствовали около ста человек, в том числе игроки «Пенафиэла», Диогу Кошта, Жозе Са, Рубен Невеш, Андре Орта, Жоау Мариу, президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса и футбольный агент Жорже Мендеш.

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Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoЖорже Мендеш
logoпремьер-лига Англия
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