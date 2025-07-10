Диас и Алиссон посетили панихиду по Жоте и его брату в Гондомаре. Игроки «Ливерпуля» не смогли приехать на похороны Диогу
Луис Диас и Алиссон посетили панихиду по Диогу Жоте.
Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Футболистов похоронили в их родном городе Гондомар.
Mundo Deportivo сообщает, что футболисты «Ливерпуля», которые не смогли приехать на похороны, посетили поминальную службу в Гондомаре, прошедшую на седьмой день после смерти Жоты и его брата.
Отмечается, что на панихиде присутствовали около ста человек, в том числе игроки «Пенафиэла», Диогу Кошта, Жозе Са, Рубен Невеш, Андре Орта, Жоау Мариу, президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса и футбольный агент Жорже Мендеш.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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