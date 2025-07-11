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«Ливерпуль» сыграет с «Престоном» в воскресенье. В связи с гибелью Жоты товарищеский матч могли отменить

«Ливерпуль» проведет запланированный матч с «Престоном» в воскресенье.

Как сообщает ESPN, товарищеский матч состоится 13 июля, как и планировалось.

Первая предсезонная игра «красных» этим летом была под вопросом после гибели форварда Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в ДТП на прошлой неделе. Однако в итоге мерсисайдский клуб решил провести матч.

В нем могут принять участие несколько игроков основного состава, которые приступили к тренировкам во вторник.

Первоначально запланированное возвращение команды на базу было отложено, поскольку многие игроки присутствовали на похоронах футболистов в Португалии в прошлую субботу.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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