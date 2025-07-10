Рамуш посвятил Жоте гол «Реалу» в полуфинале КЧМ: «Хотел забить как можно скорее, чтобы почтить память друга. Это очень важно»

Гонсалу Рамуш посвятил Диогу Жоте гол в матче с «Реалом».

В полуфинале клубного чемпионата мира «ПСЖ» разгромил «Реал» со счетом 4:0. Рамуш забил на 87-й минуте и отпраздновал гол в стиле Жоты, изобразив игру на геймпаде.

«Мне особо нечего сказать по этому поводу. Я просто хотел забить, чтобы почтить память своего друга. Это очень важно, я старался забить как можно скорее, чтобы не прошло слишком много времени после случившегося. Вот и все», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Португалии.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, погибли в ДТП 3 июля.