Джордан Хендерсон перейдет в «Брентфорд» на правах свободного агента.

Ранее 35-летний полузащитник расторг соглашение с «Аяксом », истекавшее в 2026 году.

По данным The Athletic, экс-полузащитник «Ливерпуля» вернется в Премьер-лигу. Контракт с «Брентфордом » будет рассчитан до 2027 года.

Медосмотр и оформление документов будут завершены в течение выходных. Однако, как отмечается, официальное объявление трансфера ожидается не раньше следующей недели из уважения к Диогу Жоте и его семье после трагической гибели нападающего «Ливерпуля » и его брата Андре Силвы.

«Брентфорд» определил Хендерсона в качестве главной цели после ухода капитана Кристиана Нергора в «Арсенал ». В клубе ценят мастерство и опыт Джордана как на поле, так и за его пределами.