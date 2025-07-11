Хендерсон перейдет в «Брентфорд», контракт – до 2027-го
Джордан Хендерсон перейдет в «Брентфорд» на правах свободного агента.
Ранее 35-летний полузащитник расторг соглашение с «Аяксом», истекавшее в 2026 году.
По данным The Athletic, экс-полузащитник «Ливерпуля» вернется в Премьер-лигу. Контракт с «Брентфордом» будет рассчитан до 2027 года.
Медосмотр и оформление документов будут завершены в течение выходных. Однако, как отмечается, официальное объявление трансфера ожидается не раньше следующей недели из уважения к Диогу Жоте и его семье после трагической гибели нападающего «Ливерпуля» и его брата Андре Силвы.
«Брентфорд» определил Хендерсона в качестве главной цели после ухода капитана Кристиана Нергора в «Арсенал». В клубе ценят мастерство и опыт Джордана как на поле, так и за его пределами.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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