Президент «Урала» о подозрительном матче с «Торпедо»: «При чем здесь мы? Матч закончился 1:1, наша команда дважды сыграла с ними вничью с таким счетом»

Президент «Урала» Григорий Иванов отрицает обвинение в договорном матче.

Ранее КДК РФС принял решение исключить «Торпедо» из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей».

– Как можете прокомментировать то, что в заявлении РФС говорится о попытке организации договорного матча между «Торпедо» и «Уралом» 21 апреля 2025 года?

– Я не могу понять при чем здесь «Урал»? Матч закончился со счетом 1:1. Более того, наша команда два раза сыграла с «Торпедо» вничью с таким счетом.

Мы готовы сменить московский клуб в РПЛ. Но пока никто ничего не решил. Как будут развиваться дальше события, не знаю, – заявил Иванов .

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Матчи, которые «Торпедо» пыталось сделать договорными: что в них происходило? Смотрим тут 📺