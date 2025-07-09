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«Урал» готов обратиться в CAS, если не получит шанс сыграть с «Оренбургом» за выход в РПЛ при исключении «Торпедо» («СЭ»)

«Урал» готов обратиться в CAS, если не получит шанс занять место «Торпедо» в РПЛ.

9 июля появилась информация о том, что клуб из Екатеринбурга может заменить «Торпедо», которое с большой долей вероятности могут исключить из Премьер-лиги из-за дела о подкупе судей.

По информации «Спорт-Экспресса», место «Торпедо» займет «Оренбург», занявший 15-е место в Мир РПЛ в сезоне-2024/25 и вылетевший в Первую лигу. «Урал» в прошлом сезоне стал четвертым в Первой лиге и уступил «Ахмату» в стыковых матчах со счетом 2:3 по сумме двух встреч. В стыках екатеринбуржцы заняли место ставшего третьим в Первой лиге «Черноморца», который не смог принять участие в играх из-за отсутствия лицензии, позволяющей выступать в РПЛ.

«Урал» готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если ему не дадут шанса провести стыковой матч с «Оренбургом» за право играть в РПЛ в случае исключения «Торпедо», сообщает «Спорт-Экспресс».

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Запутались в деле «Торпедо»? Вот все события в одной картинке

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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