«Торпедо» могут дисквалифицировать, специальная комиссия РФС с представителями силовых органов примет решение. В деле о подкупе Перезвы фигурируют и другие судьи (Иван Карпов)
Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.
Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.
По информации инсайдера Ивана Карпова, в уголовном деле «Торпедо» фигурирует еще ряд арбитров, кроме Перезвы. Предполагается, что расследование может вскрыть массовые злоупотребления в российском судействе.
«Торпедо» почти наверняка покинет Мир РПЛ, отмечает Карпов. По его данным, при КДК РФС создается специальная комиссия, куда войдут, в том числе, представители силовых органов. Комиссия примет решение о судьбе клуба на фоне инцидента.
Существует три варианта развития событий: полная дисквалификация из всех соревнований; снятие до 15 очков или штраф до 50 млн рублей.
Скорее всего, комиссия выберет 2-й вариант, при котором будет пересмотрена итоговая таблица прошедшего сезона Мелбет Первой лиги. Если будет принято решение о дисквалификации, то в Первой лиге могут сыграть «Волгарь» и «Челябинск». Если же снимут очки, «Торпедо» окажется ниже «Урала», но в РПЛ в сезоне-2025/26 сыграет «Оренбург», так как клубы высшей лиги имеют приоритет.
Шансы на вариант со штрафом крайне малы из-за серьезного отношения к скандалу не только в руководстве РФС, но и среди силовиков, уточняет Карпов.
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