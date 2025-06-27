«Торпедо» могут дисквалифицировать, специальная комиссия РФС с представителями силовых органов примет решение. В деле о подкупе Перезвы фигурируют и другие судьи (Иван Карпов)

«Торпедо» могут отстранить от участия в Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в уголовном деле «Торпедо » фигурирует еще ряд арбитров, кроме Перезвы. Предполагается, что расследование может вскрыть массовые злоупотребления в российском судействе.

«Торпедо» почти наверняка покинет Мир РПЛ, отмечает Карпов. По его данным, при КДК РФС создается специальная комиссия, куда войдут, в том числе, представители силовых органов. Комиссия примет решение о судьбе клуба на фоне инцидента.

Существует три варианта развития событий: полная дисквалификация из всех соревнований; снятие до 15 очков или штраф до 50 млн рублей.

Скорее всего, комиссия выберет 2-й вариант, при котором будет пересмотрена итоговая таблица прошедшего сезона Мелбет Первой лиги . Если будет принято решение о дисквалификации, то в Первой лиге могут сыграть «Волгарь » и «Челябинск ». Если же снимут очки, «Торпедо» окажется ниже «Урала », но в РПЛ в сезоне-2025/26 сыграет «Оренбург», так как клубы высшей лиги имеют приоритет.

Шансы на вариант со штрафом крайне малы из-за серьезного отношения к скандалу не только в руководстве РФС, но и среди силовиков, уточняет Карпов.

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