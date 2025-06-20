Президент «Урала»: «Готовы заменить «Торпедо» в РПЛ. У нас есть состав, любой клуб можем заменить»
Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
«С руководством РПЛ не общаемся по вопросу «Торпедо». Только вчера новость вышла, и не знаю всех причин. «Урал» готов заменить «Торпедо». У нас есть состав, любой клуб можем заменить.
Не хотелось бы, чтобы «Торпедо» не по спортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили все-таки.
Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. Пока эта информация только в прессе, конкретики никакой нет», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
«Торпедо» со второго места вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона Мелбет Первой лиги. «Урал» не смог квалифицироваться в высший дивизион, уступив «Ахмату» в стыках.