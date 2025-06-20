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Президент «Урала»: «Готовы заменить «Торпедо» в РПЛ. У нас есть состав, любой клуб можем заменить»

«Урал» готов заменить «Торпедо» в Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 

«С руководством РПЛ не общаемся по вопросу «Торпедо». Только вчера новость вышла, и не знаю всех причин. «Урал» готов заменить «Торпедо». У нас есть состав, любой клуб можем заменить.

Не хотелось бы, чтобы «Торпедо» не по спортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили все-таки.

Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. Пока эта информация только в прессе, конкретики никакой нет», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов

«Торпедо» со второго места вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона Мелбет Первой лиги. «Урал» не смог квалифицироваться в высший дивизион, уступив «Ахмату» в стыках.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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logoЧемпионат.com
logoГригорий Иванов
logoпремьер-лига Россия
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