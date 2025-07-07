Агент Доннаруммы о словах Нойера про травму Мусиалы: «Мануэль тоже ударил Игуаина в 2014-м, зная, что рискует навредить. Это игровой эпизод в вечной дуэли вратарей и нападающих»

Агент Доннаруммы ответил на замечания Мануэля Нойера.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В конце 1-го тайма Джамал Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась . Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости .

После матча Нойер раскритиковал действия Доннаруммы в этом эпизоде и его дальнейшее поведение: «Не обязательно было так играть! Он понимал, что мог травмировать. Я сказал Джанлуиджи: «Не хочешь подойти к нему?» Я бы отреагировал по-другому»

«На самом деле я понимаю Нойера. Как сказал [Тибо] Куртуа, это нормально, что он защищает своего товарища по команде. И он также прав, говоря, что можно было действовать иначе. Это правда, но все мы разные, и каждый ведет себя так, как может. Это был игровой эпизод в вечной дуэли вратарей и нападающих.

В декабре Джиджо чуть не лишился глаза в борьбе с игроком «Монако» (Вилфридом Синго – Спортс’‘). Нойер тоже ударил Игуаина в 2014 году в матче сборных [Германии и Аргентины в финале чемпионата мира]. Потом он извинился, хотя и признал, что хотел предотвратить опасность для своей команды, зная, что рискует навредить сопернику», – сказал Винченцо Райола.