«Бавария» подтвердила перелом Мусиалы: «Это удар для клуба – все знают, насколько Джамал важен для нашей игры»

В «Баварии» подтвердили перелом малоберцовой кости у Джамала Мусиалы.

«Джамал Мусиала получил серьезную травму во время матча 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Баварией» и «ПСЖ » (0:2) в США и был заменен в перерыве. Осмотр, сделанный клубными врачами, показал, что нападающий получил перелом малоберцовой кости в результате вывиха лодыжки.

22-летний игрок вылетел из Орландо в Мюнхен в воскресенье утром и вскоре перенесет операцию», – говорится в сообщении «Баварии».

В клубе отметили, что игрок выбыл на длительный срок.

«Эта серьезная травма и долгий срок восстановления стали настоящим шоком для Джамала и всех нас. Это настоящий удар для «Баварии». Все знают, насколько Джамал важен для нашей игры и какую важную роль он играет для нашей команды.

Кроме того, это невероятно горько с личной точки зрения, мы все сочувствуем ему: Джамал только что оправился от травмы и теперь будет отсутствовать еще долгое время. Мы предоставим ему все, что нужно.

Мы будем его активно поддерживать и будем рядом с ним. Мы уже с нетерпением ждем его возвращения на поле», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль .

Напомним, на 3-й добавленной к 1-му тайму минуте Мусиала, выбегая к воротам «ПСЖ», столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп. Его левая нога изогнулась неестественным образом . Хавбека «Баварии» унесли с поля на носилках.

Сообщалось, что 22-летний игрок будет отсутствовать по меньшей мере 4 месяца.

Директор «Баварии» Эберль о травме Мусиалы: «Если весить 100 кг и на скорости прыгнуть в голень, велик риск, что что-то случится. Доннарумма не проявил никакой осторожности»