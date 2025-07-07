Доннарумма о травме Мусиалы в стыке с ним: «Шокирован. Я определенно не хотел причинить ему вред»
Джанлуиджи Доннарумма высказался о травме Джамала Мусиалы.
В субботу «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась. Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости.
«Я крайне шокирован произошедшим, я определенно не хотел причинить вред Мусиале», – сказал вратарь «ПСЖ».
Доннарумму глубоко потрясла травма Мусиалы в стыке с ним. Вратарь «ПСЖ» общался с клубным психологом в перерыве и написал хавбеку «Баварии» после матча (RMC Sport)
Доннарумма – получившему травму после стыка с ним Мусиале: «Все мои молитвы и наилучшие пожелания обращены к тебе🙏🏽»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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