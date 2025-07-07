Агент Доннаруммы: «Джанлуиджи заслуживает «Золотой мяч». «ПСЖ» никогда бы не выиграл ЛЧ без его сэйвов»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы считает, что вратарь заслуживает «Золотой мяч».

Действующее соглашение итальянского вратаря и «ПСЖ» рассчитано до июня 2026 года.

«На мой взгляд, Джанлуиджи Доннарумма заслуживает «Золотой мяч ».

Усман Дембеле много сделал для команды своими голами, но «ПСЖ» никогда бы не выиграл Лигу чемпионов без сэйвов Джанлуиджи против «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Арсенала» .

Мы настроены оптимистично. «ПСЖ» – прекрасный клуб.

Давайте дадим этому сезону завершиться. На кону – кульминация и без того исторического сезона. Затем мы постараемся прийти к соглашению», – сказал Винченцо Райола, представитель вратаря «ПСЖ ».