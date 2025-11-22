  • Спортс
  • Зобнин о деле Промеса: «Спартак» потерял лидера и сильного футболиста, он был душой команды. Ситуация нас подкосила»
43

Зобнин о деле Промеса: «Спартак» потерял лидера и сильного футболиста, он был душой команды. Ситуация нас подкосила»

Роман Зобнин заявил, что дело Квинси Промеса подкосило «Спартак».

Капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о потере полузащитника Квинси Промеса.

Экс-игрок «Спартака» был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Защита обжаловала оба решения. Новое слушание по делу пройдет 23 декабря.

– Безусловно, мы потеряли сильного футболиста, прямо реально сильного футболиста, лидера «Спартака», человека, который был душой команды. Он мог сказать свое слово в команде и к нему всегда прислушивались.

Я не знаю подробностей той истории, которая с ним приключилась. Но вся ситуация, конечно, нас немножко подкосила.

– Была какая-то связь с Квинси за этот год?

– Нет, связи не было, – сказал Зобнин.

Зобнин об истекающем контракте со «Спартаком»: «Переговоры пока не начинали. Жду решения клуба»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Зобнин
logoпремьер-лига Россия
logoКвинси Промес
logoСпартак
