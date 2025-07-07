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Агент Доннаруммы о травме Мусиалы: «Несправедливо считать, что он хотел навредить Джамалу. Джиджо очень чувствительный – он ушел, потому что не смог бы справиться со зрелищем»

Агент Доннаруммы рассказал, как Джанлуиджи воспринял травму Джамала Мусиалы.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась. Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости.

«Это вопрос десятых долей секунды – достаточно мгновения, чтобы сэйв превратился в пенальти. Джиджо первым добрался до мяча и больше не мог уклоняться от борьбы.

Несправедливо считать, что он хотел навредить Мусиале, который, как мы надеемся, восстановится как можно скорее, чтобы вернуться сильнее, чем прежде.

Он не хотел притворяться, что ничего не произошло. Джиджо очень чувствительный парень. Он бы не смог справиться со зрелищем и предпочел уйти, чтобы врачи позаботились о Мусиале как можно лучше.

Оказавшись в раздевалке, он даже включил свой телефон. За все годы нашей совместной работы он никогда этого не делал. Обычно он выключает его за час до начала матча, чтобы сосредоточиться на игре, и снова включает после матча. На этот раз он прислал мне сообщение, чтобы сказать, что он потрясен и сделал это не нарочно», – заявил агент Винченцо Райола.

Доннарумму глубоко потрясла травма Мусиалы в стыке с ним. Вратарь «ПСЖ» общался с клубным психологом в перерыве и написал хавбеку «Баварии» после матча (RMC Sport)

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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