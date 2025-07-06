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  • «Бителло – сильный игрок, но он не должен быть капитаном. Команда должна выбрать человека, которому она доверяет». Дьяков о хавбеке «Динамо»
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«Бителло – сильный игрок, но он не должен быть капитаном. Команда должна выбрать человека, которому она доверяет». Дьяков о хавбеке «Динамо»

Виталий Дьяков высказался о капитанской повязке Бителло.

Хавбек «Динамо» получил капитанскую повязку на часть товарищеского матча с 2Drots (3:0) в конце июня. Вратарь бело-голубых Андрей Лунев заявил по этому поводу: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо». Ну, окей». 

«Лунев, конечно же, прав. Капитан выполняет важную роль, и команда должна выбрать человека, которому она доверяет. Не может быть так, что футболист либо одной ногой куда‑то ушел, либо заявляет о желании уйти.

Бителло – очень хороший, сильный футболист, но, на мой взгляд, не должен он быть капитаном команды. Одно дело быть классным игроком и совсем другое – капитаном. Капитан – очень важный человек в команде», – сказал бывший защитник «Динамо». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoБителло
logoМатч ТВ
logoВиталий Дьяков
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Лунев
logoДинамо Москва
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