«Бителло – сильный игрок, но он не должен быть капитаном. Команда должна выбрать человека, которому она доверяет». Дьяков о хавбеке «Динамо»

Виталий Дьяков высказался о капитанской повязке Бителло.

Хавбек «Динамо» получил капитанскую повязку на часть товарищеского матча с 2Drots (3:0) в конце июня. Вратарь бело-голубых Андрей Лунев заявил по этому поводу: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо ». Ну, окей».

«Лунев, конечно же, прав. Капитан выполняет важную роль, и команда должна выбрать человека, которому она доверяет. Не может быть так, что футболист либо одной ногой куда‑то ушел, либо заявляет о желании уйти.

Бителло – очень хороший, сильный футболист, но, на мой взгляд, не должен он быть капитаном команды. Одно дело быть классным игроком и совсем другое – капитаном. Капитан – очень важный человек в команде», – сказал бывший защитник «Динамо».