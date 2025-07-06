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Тюкавин о словах Лунева про Бителло: «Понятно, что он не будет капитаном. Я посмеялся»

Константин Тюкавин отреагировал на критику Андреем Луневым капитанства Бителло.

Бразилец был капитаном «Динамо» в матче с 2Drots, а также в игре с «Партизаном» после ухода с поля Даниила Фомина. Вратарь «Динамо» отреагировал на это: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо». Ну, окей». 

«Луня, во-первых, вратарь, во-вторых, своеобразный. Но мы с ним хорошо общаемся.

Я посмеялся над комментарием про Бителло. Если тренер так решил, то почему бы и нет? Но думаю, понятно, что он не будет капитаном», – сказал нападающий «Динамо».

Напомним, зимой 2024-го Бителло отказался приезжать на сборы московского клуба. Причиной тому, как сообщалось, стали переговоры с «Ботафого».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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