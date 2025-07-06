Агент Сафонов о словах Лунева про капитанство Бителло: «Такие моменты не стоит выносить на публику. Футболисты и тренер сами должны разобраться»

Алексей Сафонов оценил критику Андрея Лунева насчет капитанства Бителло.

Хавбек «Динамо» получил капитанскую повязку на часть товарищеского матча с 2Drots (3:0) в конце июня.

«Внутренняя история, в которой футболисты и тренер сами должны разобраться. Такие моменты надо внутри обсуждать, на публику выносить не стоит.

Чемпионат пока не начался, это хорошо, есть время заняться обсуждением. Бителло же не доллар, чтобы всем нравиться. Лунева тоже не осуждаю, высказал свое мнение . В конце концов, они ж не подрались», — сказал футбольный агент.