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  • Дмитрий Булыкин: «Намного лучше, если капитаном «Динамо» будет россиянин: знающий, как с судьей пообщаться, ребят настроить, быть лидером. Лунев небеспочвенно говорит»
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Дмитрий Булыкин: «Намного лучше, если капитаном «Динамо» будет россиянин: знающий, как с судьей пообщаться, ребят настроить, быть лидером. Лунев небеспочвенно говорит»

Дмитрий Булыкин оценил слова Андрея Лунева о капитанстве Бителло.

В конце июня «Динамо» победило 2Drots (3:0). Часть матча капитаном был Бителло. Позже Лунев заявил: «Чудак на сборы не приезжал, а сейчас капитан – удивительно».

– Я думаю, что Лунев адекватный человек и знает ситуацию изнутри. Поэтому говорит небеспочвенно. Значит, есть какие‑то вопросы. Конечно, такие вопросы решаются внутри команды, но если внутри команды не совсем все нравится, то начинает что‑то проскакивать в интервью. Что мы и увидели.

– Константин Тюкавин сказал, что капитаном «Динамо» должен быть россиянин. Согласны?

– В наше время так все время и делалось. Потом уже пошла неправильная манера назначать капитаном иностранца, который по‑русски не говорит и не особо лидер в раздевалке. Потому конечно же хочется, чтобы всегда был русский, который знает все, как‑то может с судьей пообщаться, ребят настроить, с тренером поговорить, быть лидером в раздевалке и на поле. Плюс, капитанская повязка заставляет и прогрессировать. Если россиянин будет капитаном – это намного лучше, – сказал экс-футболист «Динамо». 

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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