Силкин о словах Радимова про Бителло: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов. Смешно слышать оценки поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и вне его»

Сергей Силкин ответил Владиславу Радимову на критику Бителло.

– Владислав Радимов назвал Бителло клоуном и сказал, чтобы бразилец валил из РПЛ из-за того, что тот жевал жвачку и благодарил бога, когда получал премию лучшему ассистенту сезона. Как вы это прокомментируете?

– Во-первых, хочу поздравить Бителло с заслуженной наградой. Это действительно очень сильный игрок. Что касается выпадов Радимова, то к этому все уже привыкли.

Смешно слышать оценки чужого поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и за его пределами. За карьеру футболиста Радимов дрался на стадионах со своими одноклубниками и журналистами, а будучи тренером, запомнился лишь тем, что оставил после себя своим наследникам уйму видеоконтента, где он матерится трехэтажным матом на своих оппонентов.

Поэтому никто всерьез не должен воспринимать слова Радимова. Ну и пусть Радимов посмотрит, сколько у них там в «Зените » клоунов, – сказал бывший главный тренер «Динамо ».