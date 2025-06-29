  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Силкин о словах Радимова про Бителло: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов. Смешно слышать оценки поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и вне его»
16

Силкин о словах Радимова про Бителло: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов. Смешно слышать оценки поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и вне его»

Сергей Силкин ответил Владиславу Радимову на критику Бителло.

Владислав Радимов назвал Бителло клоуном и сказал, чтобы бразилец валил из РПЛ из-за того, что тот жевал жвачку и благодарил бога, когда получал премию лучшему ассистенту сезона. Как вы это прокомментируете?

– Во-первых, хочу поздравить Бителло с заслуженной наградой. Это действительно очень сильный игрок. Что касается выпадов Радимова, то к этому все уже привыкли.

Смешно слышать оценки чужого поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и за его пределами. За карьеру футболиста Радимов дрался на стадионах со своими одноклубниками и журналистами, а будучи тренером, запомнился лишь тем, что оставил после себя своим наследникам уйму видеоконтента, где он матерится трехэтажным матом на своих оппонентов.

Поэтому никто всерьез не должен воспринимать слова Радимова. Ну и пусть Радимов посмотрит, сколько у них там в «Зените» клоунов, – сказал бывший главный тренер «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладислав Радимов
logoСергей Силкин
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoБителло
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о Мусаеве: «Объективно лучший тренер сезона. Выиграл чемпионат с «Краснодаром» после шести лет доминирования «Зенита». Точка»
5вчера, 20:17
Радимов о Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать»
54вчера, 18:59
Радимов попал в список «Миротворца»
82вчера, 09:18
Главные новости
Диас и его окружение считают, что «Ливерпуль» нарушил обещание о трансфере (Пипе Сьерра)
1432 минуты назад
Баннеры с лысым и беззубым Месси показали фанаты на матче «Майами» с «ПСЖ». На одном указаны результаты поражений команды Лео от «Атланты»
6142 минуты назадФото
«Челси» договорился о трансфере Жоао Педро из «Брайтона» за 50+ млн фунтов
3952 минуты назад
0:4 от «ПСЖ» – крупнейшее поражение Месси со времен 2:8 от «Баварии» в 2020 году
66сегодня, 18:05
Катар хочет принять клубный ЧМ в 2029 году. Турнир может пройти зимой в таком случае
17сегодня, 18:02
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» в Сочи, «Спартак» победил «Торпедо», «Локо» одолел тульский «Арсенал»
176сегодня, 17:58
У Месси 1 гол в 4 матчах на клубном ЧМ – «Порту» со штрафного
89сегодня, 17:54
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «ПСЖ» забил 4 гола «Интер Майами» Месси, «Бавария» сыграет с «Фламенго»
962сегодня, 17:53
«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» Месси в 1/8 финала КЧМ – 4:0. Невеш сделал дубль
291сегодня, 17:53
«ПСЖ» выиграл 8 из 9 последних матчей, общий счет – 27:4. Дальше – «Бавария» или «Фламенго»
15сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Сутормин переходит в «Крылья Советов». Контракт – до 2026-го без опции продления, зарплата – 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
3 минуты назад
Кристенсен отказывается уходить из «Барселоны». «Аль-Наср» сделал защитнику выгодное предложение, но датчанин хочет бороться за место в составе «блауграны»
39 минут назад
Тренер «Торпедо» Кононов об 1:3: «Спартак» – лакмусовая бумажка РПЛ, команда из первой пятерки. Прошедшим спаррингом мы удовлетворены»
116 минут назад
Невеш набрал 13 очков за 2 гола «Интер Майами», у Хакими – 12
22 минуты назадФэнтези
Маскерано про 0:4 от «ПСЖ»: «Интер Майами» играл с лучшей командой мира, возможно. Разница слишком велика»
223 минуты назад
«Краснодар» приостановил переговоры по трансферу Пальцева из «Динамо» Махачкала
12сегодня, 17:39
«Байеру», «Боруссии» и «Лейпцигу» интересен Макати. «Ман Сити» оценивает хавбека в 25 млн фунтов
2сегодня, 17:03
Появились фото оранжевой третьей формы «Барселоны» на следующий сезон
17сегодня, 16:45Фото
Анатолий Тимощук: «Глушенкова выбило из комфортной зоны после травмы. Он поднял планку очень высоко, если держать такой уровень, можно претендовать на любой европейский гранд»
6сегодня, 16:20
Клинсманн считает, что Алонсо не сможет заставить Мбаппе и Винисиуса защищаться: «Килиан уже не ребенок. Только команды с Месси могут обороняться вдесятером»
13сегодня, 16:09