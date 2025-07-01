Радимов ответил Гафину и Силкину: «Раз хватило смелости высказаться в адрес негодяя Радимова, скажите Бителло, что нехорошо выходить на сцену, жуя жвачку. Это клоунада»

Владислав Радимов ответил на слова Сергея Силкина и Дмитрия Гафина о Бителло .

Ранее экс-игрок «Зенита» высказался о полузащитнике «Динамо » Бителло : «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать».

«Прежде всего, хотелось бы высказать огромную благодарность Дмитрию Гафину и Сергею Силкину за такое знание моей жизни и карьеры! И то, что я в них «наворотил» – тоже правильно подметили.

Да, не апостол, не святой, и можно даже высказаться гораздо хуже. Но в данном контексте мы обсуждаем Бителло, который вышел на сцену с жвачкой во рту.

И если у вас хватило смелости высказаться публично в адрес негодяя Радимова, то будьте добры, подойдите к Бителло и скажите ему, что выходить на сцену, жуя жвачку, не есть хорошо. Хотя, наверное, каждый воспринимает по-своему.

Но мне это было неприятно. И в моем понимании это действительно клоунада. Точно так же, как и от Радимова была клоунада, когда он получал красные карточки и ругался с КДК. А в дополнение скажу, что, когда ты опаздываешь на сборы, а вся команда тренируется – это тоже не есть хорошо... Но это внутренние вопросы.

Засим прощаюсь, ваш Владислав Радимов . Хотя если эта жвачка действительно такая вкусная, может, угостите, я тоже буду жевать в эфире «Матч ТВ». А если сам Бителло мне ее пришлет, то я буду просто счастлив. Тем более, я в каком-то сезоне тоже выигрывал приз лучшему ассистенту чемпионата», – сказал бывший футболист «Зенита».

Гафин о словах Радимова про Бителло: «Хамство. Кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, наверное, но Владислав таковым точно не является»

Силкин о словах Радимова про Бителло: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов. Смешно слышать оценки поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и вне его»