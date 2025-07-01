  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов ответил Гафину и Силкину: «Раз хватило смелости высказаться в адрес негодяя Радимова, скажите Бителло, что нехорошо выходить на сцену, жуя жвачку. Это клоунада»
12

Радимов ответил Гафину и Силкину: «Раз хватило смелости высказаться в адрес негодяя Радимова, скажите Бителло, что нехорошо выходить на сцену, жуя жвачку. Это клоунада»

Владислав Радимов ответил на слова Сергея Силкина и Дмитрия Гафина о Бителло .

Ранее экс-игрок «Зенита» высказался о полузащитнике «Динамо» Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать». 

«Прежде всего, хотелось бы высказать огромную благодарность Дмитрию Гафину и Сергею Силкину за такое знание моей жизни и карьеры! И то, что я в них «наворотил» – тоже правильно подметили.

Да, не апостол, не святой, и можно даже высказаться гораздо хуже. Но в данном контексте мы обсуждаем Бителло, который вышел на сцену с жвачкой во рту.

И если у вас хватило смелости высказаться публично в адрес негодяя Радимова, то будьте добры, подойдите к Бителло и скажите ему, что выходить на сцену, жуя жвачку, не есть хорошо. Хотя, наверное, каждый воспринимает по-своему.

Но мне это было неприятно. И в моем понимании это действительно клоунада. Точно так же, как и от Радимова была клоунада, когда он получал красные карточки и ругался с КДК. А в дополнение скажу, что, когда ты опаздываешь на сборы, а вся команда тренируется – это тоже не есть хорошо... Но это внутренние вопросы.

Засим прощаюсь, ваш Владислав Радимов. Хотя если эта жвачка действительно такая вкусная, может, угостите, я тоже буду жевать в эфире «Матч ТВ». А если сам Бителло мне ее пришлет, то я буду просто счастлив. Тем более, я в каком-то сезоне тоже выигрывал приз лучшему ассистенту чемпионата», – сказал бывший футболист «Зенита».

Гафин о словах Радимова про Бителло: «Хамство. Кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, наверное, но Владислав таковым точно не является»

Силкин о словах Радимова про Бителло: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов. Смешно слышать оценки поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и вне его»

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?7642 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Радимов
Дмитрий Гафин
КДК РФС
logoСергей Силкин
logoДинамо Москва
logoБителло
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гафин о словах Радимова про Бителло: «Хамство. Кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, наверное, но Владислав таковым точно не является»
32сегодня, 11:51
Гафин о предложении «Фламенго» по Карраскалю: «Если Хорхе в Москве, значит, «Динамо» что-то не устроило»
5сегодня, 07:02
Бителло: «Не слежу за хоккеем, но знаю, что Овечкин – великий игрок. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю России и НХЛ»
3вчера, 20:14
Главные новости
«Ювентус» остался без трофеев в 2025 году. У туринцев за 4 сезона только победа в Кубке Италии
85 минут назад
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Реал» прошел «Ювентус», «Боруссия» сыграет с «Монтерреем»
20606 минут назад
«Реал» обыграл «Ювентус» благодаря голу Гонсало с паса Трента (1:0) и вышел в 1/4 финала КЧМ
1136 минут назад
Рэшфорд интересен «Баварии». Мюнхенцы включили форварда «МЮ» в расширенный список целей
414 минут назад
Смолов о завершении карьеры: «Я ближе к этому. Сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Идти в команду, которая будет бороться за вылет – какой там футбол? Я там и не нужен»
1420 минут назад
Гонсало Гарсия забил 3 гола в 4 матчах за «Реал» на клубном ЧМ. Трент в игре с «Ювентусом» сделал 1-й голевой пас
2225 минут назад
«Реал» против «Барселоны» – в 10-м и 35-м турах, мадридские дерби – в 7-м и 29-м. Ла Лига опубликовала расписание на сезон
1338 минут назад
«Бавария» сделала предложение Диасу. Эберль обсудил условия с вингером «Ливерпуля»
1459 минут назад
Тюкавин об интересе из Европы: «Лилль». Кто-то говорил про «Милан», «ПСЖ» – это было не на серьезном уровне. Приоритет – Испания: завариться к Захаряну в Сан-Себастьян и феерить»
21сегодня, 19:57
Сперцян не перейдет в «Аякс». В клубе есть разногласия насчет сделок с Россией, хотя сомнений в навыках игрока «Краснодара» нет (ESPN)
14сегодня, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Челестини о 3:1 с «Партизаном»: «ЦСКА в первом тайме не удавалось прессинговать, были проблемы. Это может быть связано с усталостью из-за сборов»
6 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Результатами сезона неудовлетворены. Рассчитываем, что Станкович сможет их улучшить»
840 минут назад
«Милан» предложил 33+5 млн евро «Брюгге» за Яшари. 22-летний опорник хочет играть за итальянцев (Саша Тавольери)
1сегодня, 19:33
Николич о том, что фанаты ЦСКА скандировали его имя на матче с «Партизаном»: «Очень приятно и красиво! Большое спасибо!»
11сегодня, 19:21
Интересовавший «МЮ» и «Тоттенхэм» Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до 2030-го
3сегодня, 19:20
Матчи чемпионата Франции будет транслировать сама лига – LFP запустила стриминг-платформу. Цена подписки – 15 евро в месяц, будут доступны 8 из 9 игр тура
4сегодня, 19:03
«Боруссия» продлила контракт с Puma. Клуб может заработать до 400 млн евро за 9 лет соглашения
сегодня, 18:49
Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии
5сегодня, 18:22Фото
«Боруссия» Дортмунд – «Монтеррей». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
4сегодня, 18:11
«Ростов» и Байрамян продлили контракт по схеме «1+1». Хорен представляет клуб с 2009-го
6сегодня, 18:07