Гафин о словах Радимова про Бителло: «Хамство. Кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, наверное, но Владислав таковым точно не является»

Дмитрий Гафин отреагировал на высказывания Владислава Радимова о Бителло.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» раскритиковал поведение и игру футболиста «Динамо».

«Слова Радимова про Бителло – хамство. Неправильно так говорить о футболисте.

Наверное, кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, но из того, что я помню об эпизодах жизни и карьеры Радимова, Владислав таковым точно не является», – заявил председатель совета директоров «Динамо ».

Радимов о Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать»