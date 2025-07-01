Гафин о словах Радимова про Бителло: «Хамство. Кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, наверное, но Владислав таковым точно не является»
Дмитрий Гафин отреагировал на высказывания Владислава Радимова о Бителло.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» раскритиковал поведение и игру футболиста «Динамо».
«Слова Радимова про Бителло – хамство. Неправильно так говорить о футболисте.
Наверное, кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, но из того, что я помню об эпизодах жизни и карьеры Радимова, Владислав таковым точно не является», – заявил председатель совета директоров «Динамо».
Радимов о Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать»
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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