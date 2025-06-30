Бителло: «Не слежу за хоккеем, но знаю, что Овечкин – великий игрок. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю России и НХЛ»

Бителло поделился мнением об Александре Овечкине.

6 апреля капитан «Вашингтона » Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

«Я не слежу за НХЛ и за хоккеем вообще, но знаю точно, что Овечкин – это великий игрок, он золотыми буквами вписал свое имя в историю России и НХЛ », – сказал футболист «Динамо » Бителло .