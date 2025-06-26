Винисиус еще не подписал новый контракт с «Реалом», остаются нерешенные вопросы (Хосеп Педрероль)
Винисиус Жуниор еще не согласовал новый контракт с «Реалом».
Ранее сообщалось, что «Мадрид» и 24-летний вингер сборной Бразилии продлят контракт до 2030 года после клубного чемпионата мира, а Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.
«Винисиус Жуниор еще не подписал новый контракт с «Реалом». Все еще есть пробелы, которые нужно заполнить», – заявил журналист и ведущий шоу El Chiringuito de Jugones Хосеп Педрероль.
Винисиус забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 30 матчах Ла Лиги-2024/25. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
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