Винисиус еще не подписал новый контракт с «Реалом», остаются нерешенные вопросы (Хосеп Педрероль)

Винисиус Жуниор еще не согласовал новый контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось , что «Мадрид » и 24-летний вингер сборной Бразилии продлят контракт до 2030 года после клубного чемпионата мира, а Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

«Винисиус Жуниор еще не подписал новый контракт с «Реалом». Все еще есть пробелы, которые нужно заполнить», – заявил журналист и ведущий шоу El Chiringuito de Jugones Хосеп Педрероль.

Винисиус забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 30 матчах Ла Лиги-2024/25. Его подробная статистика – здесь .

Винисиус снес упоминание «Реала» из соцсетей и спрятал фотку с кубком ЛЧ. Почему?