«Реал» и Винисиус продлят контракт до 2030-го после КЧМ. Бразилец станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

«Реал» продлит контракт с Винисиусом Жуниором в июле.

Ранее стало известно , что мадридский клуб и вингер близки к подписанию соглашения до 2030 года.

По информации As, в «Реале » планировали заключить новый контракт с игроком в начале июня, но отложили этот вопрос до завершения клубного чемпионата мира – сейчас клуб сосредоточен на других темах.

За 5 лет бразилец заработает суммарно 100 миллионов евро. Его зарплата в первом сезоне составит менее 20 миллионов евро, но в следующих будет постепенно расти. Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком команды, опередив Килиана Мбаппе, который зарабатывает 15 млн евро в год.