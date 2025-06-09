«Реал» и Винисиус продлят контракт до 2030-го после КЧМ. Бразилец станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
«Реал» продлит контракт с Винисиусом Жуниором в июле.
Ранее стало известно, что мадридский клуб и вингер близки к подписанию соглашения до 2030 года.
По информации As, в «Реале» планировали заключить новый контракт с игроком в начале июня, но отложили этот вопрос до завершения клубного чемпионата мира – сейчас клуб сосредоточен на других темах.
За 5 лет бразилец заработает суммарно 100 миллионов евро. Его зарплата в первом сезоне составит менее 20 миллионов евро, но в следующих будет постепенно расти. Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком команды, опередив Килиана Мбаппе, который зарабатывает 15 млн евро в год.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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