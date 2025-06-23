Винисиус не забивает за «Реал» больше двух месяцев – с середины апреля. Голов нет 8 матчей
Винисиус Жуниор не забивает за «Реал» больше двух месяцев.
Вингер не сумел отличиться в игре против «Пачуки» (3:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира.
Последний гол в составе мадридской команды бразилец записал на свой счет 16 апреля. В тот день он поразил ворота «Арсенала» в Лиге чемпионов.
В последующих восьми играх у Винисиуса было три результативных паса, но голов не было.
При этом следует отметить, что за Бразилию вингер забил 11 июня.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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