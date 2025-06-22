Хаби Алонсо: «Винисиус должен снова играть решающую роль, как он это делал много раз. Непредсказуемый стиль игры отличает его от других»

Хаби Алонсо хочет, чтобы Винисиус Жуниор играл более решительно.

24-летний вингер сборной Бразилии убрал упоминание о «Мадриде » из своего профиля в соцсети и открепил фото с трофеем Лиги чемпионов.

Винисиуса оскорбляли и призывали уйти из клуба после стартового матча команды с «Аль-Хилалем» (1:1) на клубном чемпионате мира.

«Не думаю, что ему нужно напоминать об этой ситуации. С ним все в порядке, но мы все хотим подтолкнуть его, чтобы снова играл решающую роль, как он это делал много раз.

У него непредсказуемый стиль игры, который отличает его от других. Когда ему удается соединиться со своей сущностью на поле, это имеет решающее значение», – сказал главный тренер «Реала» Алонсо .

Винисиус снес упоминание «Реала» из соцсетей и спрятал фотку с кубком ЛЧ. Почему?