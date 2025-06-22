Хаби Алонсо: «Винисиус должен снова играть решающую роль, как он это делал много раз. Непредсказуемый стиль игры отличает его от других»
Хаби Алонсо хочет, чтобы Винисиус Жуниор играл более решительно.
24-летний вингер сборной Бразилии убрал упоминание о «Мадриде» из своего профиля в соцсети и открепил фото с трофеем Лиги чемпионов.
Винисиуса оскорбляли и призывали уйти из клуба после стартового матча команды с «Аль-Хилалем» (1:1) на клубном чемпионате мира.
«Не думаю, что ему нужно напоминать об этой ситуации. С ним все в порядке, но мы все хотим подтолкнуть его, чтобы снова играл решающую роль, как он это делал много раз.
У него непредсказуемый стиль игры, который отличает его от других. Когда ему удается соединиться со своей сущностью на поле, это имеет решающее значение», – сказал главный тренер «Реала» Алонсо.
Винисиус снес упоминание «Реала» из соцсетей и спрятал фотку с кубком ЛЧ. Почему?
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
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