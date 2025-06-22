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20-летний Гюлер стал самым молодым игроком, забившим 10 голов за «Реал». Он превзошел Винисиуса

Арда Гюлер стал самым молодым игроком, забившим 10 голов за «Реал».

20-летний полузащитник сборной Турции забил в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира «Реал» – «Пачука» (3:1, второй тайм).

Таким образом, в 20 лет и 57 дней Гюлер стал самым молодым футболистом, забившим за «Реал» 10 голов во всех турнирах, как минимум с сезона-2009/10.

Он превзошел Винисиуса Жуниора, который сделал это в 20 лет и 80 дней.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
logoРеал Мадрид
logoАрда Гюлер
logoСборная Турции по футболу
logoВинисиус Жуниор
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