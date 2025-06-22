20-летний Гюлер стал самым молодым игроком, забившим 10 голов за «Реал». Он превзошел Винисиуса

Арда Гюлер стал самым молодым игроком, забившим 10 голов за «Реал».

20-летний полузащитник сборной Турции забил в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира «Реал » – «Пачука » (3:1, второй тайм).

Таким образом, в 20 лет и 57 дней Гюлер стал самым молодым футболистом, забившим за «Реал» 10 голов во всех турнирах, как минимум с сезона-2009/10.

Он превзошел Винисиуса Жуниора , который сделал это в 20 лет и 80 дней.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.